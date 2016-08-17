Санкт-Петербург, 17 августа, 2016, 18:09 — ИА Регнум. Эра сланцевых углеводородов продлится еще не одно десятилетие, а производство этого энергоносителя в ближайшем будущем будет только возрастать. С такой точкой зрения выступил проректор Санкт-Петербургского государственного университета (СПБГУ) по научной работе, доктор геолого-минералогических наук Сергей Аплонов сегодня, 17 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

latimes.com Добыча сланцевой нефти

«Думаю, что производство сланцевых углеводородов в будущем будет только расти, естественно, испытывая колебания вместе со всем нефтяным бизнесом. Что бы ни говорили, а углеводородная эра продлится ещё не одно десятилетие, а ресурсы простой и дешевой нефти в мире почти исчерпаны, и нельзя с уверенностью утверждать, будет ли нефть Арктики дешевле сланцевой нефти. Поэтому, полагаю, сланцевая нефть будет занимать все большую долю в суммарном производстве углеводородов», — заявил эксперт.

Как ранее отмечало ИА REGNUM, добыча сланцевой нефти продолжает падать. Управление по энергетической информации Минэнерго США (EIA) сделало прогноз, согласно которому производство этого энергоносителя в стране в сентябре 2016 года может упасть почти на два процента, причем сокращение добычи наблюдается уже давно. Как считает проректор СПБГУ по науке, это не так, потому что компании-производители сланцевой нефти уже доказали свою конкурентоспособность.

«В условиях низких цен на нефть (этот рынок постоянно испытывает колебания, к чему все привыкли) некомфортно себя чувствуют производители всех видов углеводородного сырья, в том числе, конечно, и сланцевых нефти и газа», — выразил свое мнение аналитик.

В настоящее время некоторые американские компании по производству сланцевой нефти находятся на грани банкротства. Спасти их могут сразу несколько вариантов. Во-первых, это рост цен на углеводороды. Во-вторых — это повышение эффективности производства сланцевой нефти. И, в-третьих, это диверсификация производства и бизнеса в целом, потому как редко какая-либо компания будет заниматься только сланцевыми углеводородами, ведь это достаточно рискованное дело, объяснил Сергей Аплонов.

В то же время в феврале текущего года крупные американские компании по производству сланцевой нефти заявляли, что поднимут производство при ценах выше $40 за баррель. Сегодня цена за один баррель эталонной нефти марки Brent достигает $48, однако производство американские нефтяники все же сокращают. При этом изначально заявлялось, что сланцевое производство нефти способно быстро подстраиваться под ситуацию. Эксперт объяснил, что все же это не такой быстрый процесс, как можно было бы себе представить.

«Цены все ещё низкие, и динамика их дальнейших колебаний не очевидна», — заключил эксперт.

Напомним, что в связи мировыми низкими ценами на нефть производители сланцевых углеводородов остро ощутили на себе последствия низких цен и сократили добычу к февралю 2016 года почти на 70%. С тех пор эта тенденция только продолжается. Также, по оценке Deloitte, трети американских нефтяных компаний сегодня угрожает банкротство.

Объемы добычи сланцевой нефти в США продолжает падать. EIA систематически публикует свои прогнозы относительно сокращения добычи черного золота на семи основных месторождения в США. Как ранее передавало ИА REGNUM, в прогнозе EIA на сентябрь отмечалось, что производство сланцевой нефти в Соединенных Штатах в сентябре текущего года может упасть почти на два процента (на 85 тыс. баррелей в день) и составить 4,470 млн баррелей в сутки.