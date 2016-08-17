Рига, 17 августа, 2016, 16:58 — ИА Регнум. Во втором квартале 2016 года в Латвии нетто-зарплату (после отчисления налогов) в размере до 450 евро в месяц на основном месте работы получали 45,1% работников, в том числе каждый пятый трудящийся (20,9%) получал зарплату в размере минимальной или меньше, сообщает LETA.

Эдвард Мунк. Рабочие на пути домой. 1914

Как свидетельствуют данные Центрального статистического управления Латвии, 30,1% (во втором квартале 2015 года — 31,3%) работников получали нетто-зарплату в размере от 450,01 до 700 евро в месяц, 17,3% (во втором квартале 2015 года — 13,6%) — от 700,01 до 1400 евро, 2,5% (во втором квартале 2015 года 1,8%) — 1400,01 евро и выше. Также стало известно, что во втором квартале 2016 года зарплата не начислялась или не выплачивалась (в связи с неоплачиваемым отпуском, отпуском по беременности и родам, недавним началом работы и тому подобное) 3,5% работников (во втором квартале 2015 года — 2,2%). В свою очередь, 1,5% (2,2%) работающих не назвали размер своей зарплаты.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, каждый третий житель латвийской провинции находится на пороге бедности, и это один из самых плохих показателей во всем Евросоюзе, об этом свидетельствует недавно опубликованное исследование Eurostat. Так, в Латвии в категорию риска попало 644 тысячи человек — это 26,5% горожан, 31,6% жителей районов и 38,6% сельчан. Худшая картина наблюдалась только в Румынии, где за чертой бедности находится каждый второй житель села, а также в Греции и Венгрии (39,9% и 37,8% соответственно).

Напомним, по методике Eurostat, в группу риска нищеты определяются лица, которые живут в семье, располагающей доходом ниже порога бедности, устанавливаемого в размере 60% от среднего национального дохода после учета всех социальных трансфертов. Доход семьи рассчитывается путем деления общего дохода домашнего хозяйства на количество членов семьи, с коррекцией на количество детей.

Напомним также, в 2016 году минимальная зарплата в Латвии составляет 370 евро. Премьер-министр Марис Кучинскис, наряду с министром финансов Даной Рейзниеце-Озолой, не поддерживает быстрое повышение минимальной зарплаты и допускает, что она может быть повышена не более, чем на 10 евро.