Нальчик, 17 августа, 2016, 16:48 — ИА Регнум. При проведении спецоперации в Санкт-Петербурге по задержанию находящихся в розыске членов незаконных вооруженных формирований были нейтрализованы четверо бандитов, заблокированных в квартире на Ленинском проспекте, сообщили ИА REGNUM 17 августа в пресс-службе СКР РФ.

BenjaminNelan Уничтожение боевиков

Среди убитых уроженцы Кабардино-Балкарии, пишет РИА «Кабардино-Балкария». Спецоперация была проведена, как пишет интернет-газета Фонтанка.RU, якобы в связи с полученной после уничтожения главаря боевиков Хизира Лихова информацией о том, что его соучастники скрываются в Петербурге.

Как сообщало ИА REGNUM, находившийся в розыске с 2014 года Хизир Лихов был убит в Кабардино-Балкарии 14 августа. Он, на машине, с тремя своими сообщниками подъехал к дежурившим на трассе сотрудникам ГИБДД. Выйдя из автомобиля, Лихов спросил, как проехать в соседнее село. К нему подошел сотрудник полиции, на которого злоумышленник тут же накинулся с ножом. Из салона машины раздались выстрелы в сторону полицейских. Ответным огнем сотрудники правопорядка уничтожили бандита, опознанного позже как главаря бандгруппы Лихова.

Трое других преступников с места происшествия скрылись. По факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконного использования оружия возбуждено уголовное дело. Личности нападавших устанавливаются, ведется их розыск.

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