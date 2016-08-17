Пермь, 17 августа, 2016, 16:45 — ИА Регнум. В бюджете Пермского края на 2017 год для молодых педагогов будет предусмотрено 50 миллионов рублей. Они пойдут на приобретение жилья и обустройство молодых специалистов, решивших отправиться в сельские школы. Об этом заявил губернатор Виктор Басаргин на встрече с жителями Чусовского и Горнозаводского муниципальных районов 16 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Школа

По словам главы Прикамья, на днях краевые власти приняли решение о разработке региональной программы для молодых педагогов под условным названием «Миллион молодому специалисту».

Отметим, что на сегодня в крае действует три подобные программы.

Первая — «Устойчивое развитие сельских территорий». В этом году на ее выполнение из федеральной казны получено 77 миллионов рублей. Условиями участия в программе: возраст не старше 35 лет, работа в агропромышленном комплексе или социальной сфере, постоянное проживание в сельской местности, признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий и наличие не менее 30% расчетной стоимости жилья у самих заявителей.

Вторая программа «Поддержка сельхозпроизводителей, приобретающих или строящих жилье для своих работников». В этом случае краевой бюджет края возмещается до 70% затрат предприятия.

Третья программа «Улучшение жилищных условий молодых учителей». В рамках предоставляется социальная выплата в размере 25% от стоимости приобретаемого жилья. Средний размер выплат — 345 тысяч рублей.