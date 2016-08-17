Москва, 17 августа, 2016, 16:33 — ИА Регнум. В России по итогам января-июля 2016 года производство золота в слитках по сравнению с аналогичным периодом 2015 года снизилось на 9%, говорится в докладе Росстата о социально-экономическом положении России.

fill Самородок золота

Производство палладия и сплавов на его основе выросло на 7,2%, производство платины и сплавов — на 4,8%.

Добыча золотосодержащей руды и производство концентратов в январе-июле 2016 года увеличено на 0,9%. Добыча природных необработанных алмазов сократилась на 1%.

В июле 2016 года относительно июля 2015 года производство золота в слитках снизилось на 15,5%, относительно июня 2016 года выпуск золота в слитках вырос на 3,4%. При этом выпуск платины и сплавов в июле 2016 года в годовом выражении снизился на 13,2%, а в месячном — вырос на 2,4%. Производство палладия и сплавов на его основе в июле снизилось на 5,8% к июлю 2015 года, и выросло на 1,1% к предыдущему месяцу.

Добыча золотосодержащей руды и производство концентратов в июле 2016 года в сравнении с июлем годом ранее снижено на 3%, а в сравнении с этим июнем — на 0,5%. Добыча природных необработанных алмазов в июле по сравнению с аналогичным месяцем 2015 года упало на 6,1%, а в сравнении с июнем 2016 года — выросло на 10,2%