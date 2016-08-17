Москва, 17 августа, 2016, 16:40 — ИА Регнум. Решение о замене второй индексации пенсий на разовую выплату пенсионерам станет крайне неудачным решением не только в моральном и социальном отношении, но и с точки зрения экономической целесообразности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 августа заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер

«Это будет очень неудачное решение. Причем не только с моральной и социальной точки зрения, но и экономической», — заявил Емельянов.

«С точки зрения моральной и социальной понятно: лишать людей в сложное время кризиса поддержки аморально, а лишать их социальной поддержки еще и неверно, потому что они наиболее пострадавшая от кризиса социальная группа», — продолжил он.

В то же время такое решение неверно и с сугубо экономической точки зрения, подчеркнул парламентарий, поскольку «уже почти 15 кварталов в стране идет экономический спад», и в таких условиях «все страны выходят из кризиса путем стимулирования потребительского спроса, путем увеличения денежного предложения».

Полноценная индексаций пенсий вполне могла бы стать одной из эффективных мер по выходу из кризиса, считает Емельянов. «Она бы могла стать таким экономическим инструментом, который бы стимулировал потребительский спрос, а вслед за ним — и спрос инвестиционный, тем самым послужив выходу из кризиса».

При этом опасения многих либеральных экономистов по поводу того, что индексация пенсий может лишь привести к дальнейшему «раскручиванию» инфляции, совершенно несостоятельны, убежден депутат.

«Коэффициент монетизации экономики чрезвычайно низок в России — порядка 40%. Поэтому экономика вполне может абсорбировать дополнительную — относительно небольшую — денежную массу, которая бы влилась в нее (экономику) после индексации», — заключил Емельянов.

Вторая индексация пенсий может быть заменена в 2016 году на разовую выплату пенсионерам, но решение по этому вопросу должны принимать президент страны или глава правительства РФ, сообщили «Ведомости».

Позже в аппарате вице-премьера России Ольги Голодец, не подтвердили, что индексация пенсий может быть заменена разовой выплатой: правительство РФ не отказалось провести индексацию.