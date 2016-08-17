Киев, 17 августа, 2016, 16:29 — ИА Регнум. Бывший президент Украины Виктор Ющенко считает, что Крым вышел из состава Украины и вернулся в Россию только из-за отсутствия политической воли у украинского руководства. Такое заявление он сделал в интервью изданию «Апостроф», которое опубликовано сегодня, 17 августа.

Studopedia.ru Полуостров Крым

Ющенко уверен, что если бы в 2014 году у руководства Украины была политическая воля, то Крым бы не вошел в состав Российской Федерации. Он также самоуверенно добавил, что если бы в этот момент он возглавлял государство, то ни в коем случае не позволил бы этому произойти.

«Я бы его не сдал, это точно. Это не была проблема оружия и вооружённого конфликта. Это была проблема политического решения. Поэтому, когда сравнивают численность армии, количество «Градов» и танков, в том числе и в Крыму, я думаю, что это не имеет никакого отношения к урегулированию тогдашней ситуации на полуострове», — сказал Ющенко.

Он уверен, что нужно было просто отдать приказ действовать украинским солдатам, находившимся на полуострове. Но для этого не было политического решения.

Напомним, Крым вернулся в состав Российской Федерации в марте 2014 года после того, как на полуострове прошел референдум о самоопределении. Большая часть украинских войск, находившихся в Крыму не оказала никакого сопротивления народной воле. Часть армейских частей перешла на российскую службу, часть просто вернулась на Украину.

Украинские власти тем не менее референдум не признали и продолжают считать Крым своей территорией.