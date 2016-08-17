Москва, 17 августа, 2016, 16:26 — ИА Регнум. В России за неделю (9−15 августа) индекс потребительских цен составил 100,0%, с начала августа — 99,9%, с начала года — 103,8% (август 2015 г.: в целом за месяц — 100,4%, с начала года — 109,8%), сообщили в Росстате.

ИА REGNUM Инфляция

Две предыдущие недели (с 26 июля) в России фиксировалась дефляция 0,1%. До этого три недели подряд инфляция в РФ держалась на уровне 0,1% после всплеска до 0,4%.За неделю снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3,4%, в том числе на свежие помидоры — 9,3%, на капусту белокочанную, картофель, морковь и огурцы — 4,0−5,8%.

Кроме того, говядина, рыба и яйца куриные стали дешевле на 0,1%.

Одновременно цены на крупу гречневую увеличились на 0,6%, свинину, колбасу полукопченую, масло сливочное, сахар-песок и карамель — на 0,2−0,4%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с начала 2016 года отмечено снижение инфляции. Так, в январе она составила 1%, в феврале — 0,6%, в марте — 0,5%, в апреле, мае, июне и июля инфляция оставалась на уровне 0,4%. одовая инфляция в России по данным ЦБ РФ на 25 июля составляла 7,2%. Напомним, за 2015 год она составила 12,9%.