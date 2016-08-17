Киев, 17 августа, 2016, 16:26 — ИА Регнум. Жители Донецкой и Луганской областей так же подлежат осеннему призыву в ряды ВСУ, как и жители других регионов страны. Об этом 17 августа написал в Facebook глава Отдела внедрения службы в резерве мобилизационного управления Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генштаба ВСУ, полковник Михаил Щербина, передает ИА REGNUM.

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«Никаких ограничений для жителей Луганской и Донецкой области во время проведения призыва в ряды ВС Украины не существует. Они так же подлежат призыву, как и жители других регионов Украины. В соответствии с Законом Украины «О воинской обязанности и военной службе» каждый гражданин Украины по прибытии на новое место жительства должен в 7-дневный срок встать на воинский учет в ближайшем военном комиссариате», — напомнил Щербина.

Он заверил, что Донетчина и Луганщина в полном объеме выполнили предыдущие планы по мобилизации в ВСУ. «Важно помнить, что граждане, которые добровольно призываются в ряды ВС Украины, имеют право избирать боевую военную часть, в которой планируют проходить военную службу. Стоит добавить, что плановые задания во время предыдущих очередей мобилизации Луганская и Донецкая области выполнили в полном объеме», — сказал Щербина.

Вчера, 16 августа, советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков сказал, что Генштаб может объявить седьмую волну мобилизации в случае резкой эскалации боевых действий в Донбассе. «Если на фронте действительно будет обострение, будет объявлена седьмая волна мобилизации», — отметил Бирюков. По его словам, в случае объявления седьмой волны мобилизации, под призыв попадут солдаты первой очереди резерва, которые уже прошли АТО. «Они быстрее станут в ряды защитников на фронте и не будут нуждаться в длительном времени на обучение», — пояснил Бирюков.

Как сообщало ИА REGNUM , 16 августа и.о. начальника главного управления персонала — заместителя начальника Генштаба ВСУ, генерал-майор Владимир Талалай заявил, что Генштаб ВСУ готовит проект указа президента Украины Петра Порошенко об увольнении с военной службы военнослужащих шестой волны мобилизации. Талалай отметил, что с начала 2016 года контракты с Министерством обороны на службу в ВСУ заключили более 45 тысяч человек.

Ожидается, что до конца года на контрактную службу придут еще около 30 тысяч человек. Генерал-майор уточнил, что в 2016 году осенний призыв в армию начнется в октябре-ноябре.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что в 2016 году может пройти только одна волна мобилизации. При этом в ряды ВСУ могут призвать 10−12 тыс. солдат. В марте 2016 года секретарь СНБО Александр Турчинов оценивал численность российских добровольцев и ополченцев Донбасса в 34−35 тыс. человек.