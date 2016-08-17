Рио-де-Жанейро, Бразилия, 17 августа, 2016, 16:22 — ИА Регнум. Патрик Хикки, глава Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) и Национального олимпийского комитета Ирландии, член исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) арестован в Рио-де-Жанейро по подозрению в незаконной торговле билетами на Игры 2016 года, сообщает BBC News.

relax.tavrika.su Арест

По данным следствия, Патрик Хикки нелегально передавал билеты спекулянтам, при задержании попытался сбежать, а после ареста почувствовал себя плохо, и ему была оказана медицинская помощь.

До ареста Хикки в Рио-де-Жанейро был задержан гражданин Ирландии Кевин Джеймс Мэллон и его переводчица Барбара Карниери, представляющие британскую компанию THG. У Мэллона обнаружили более 800 билетов на популярные олимпийские соревнования, которые он продавал по ценам, завышенным до двадцати раз.