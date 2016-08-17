Пермь, 17 августа, 2016, 16:18 — ИА Регнум. Жители Пермского края за первое полугодие 2016 года взяли 8 тыс. 997 ипотечных жилищных кредитов на сумму 12 млрд 325 млн рублей, что на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года (8 млрд 190 млн рублей). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

stevepb Займ

По информации Центробанка, средневзвешенная процентная ставка по ипотеке в Прикамье снижается. По сравнению с 2015 годом, она уменьшилась с 14,2% до 12,8%. Стоит отметить, что месяц назад этот показатель составлял 12,5%, а значит, в короткой перспективе с мая месяца он увеличился на 0,3%. Подчеркнем, что в январе-мае 2016 года объем ипотечных кредитов, по сравнению с аналогичным периодом 2015, вырос на 52%, а за первое полугодие 2016 года, по сравнению с январем-июнем прошлого года — на 50%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 2015 года кредитные организации предоставили жителям Пермского края 16 тыс. 47 ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 21 млрд 503 млн рублей.

Минэкономразвития Пермского края разрабатывает Программу развития ипотечного жилищного кредитования в Прикамье. Ее цель — стимулировать снижение ставки по ипотеке путем компенсации банкам из краевого бюджета части оплаты процентов. Этот механизм будет действовать для определенных категорий граждан, перечень сейчас обсуждается.

По данным Центробанка РФ, в первой половине 2016 года количество выданных в целом по стране ипотечных кредитов выросло на 39,2% относительно аналогичного периода 2015 года. В денежном выражении объем выдаваемых кредитов за это время вырос на 46,1%. При этом недавнее снижение Центробанком ключевой ставки с 11% до 10,5% пока не вызвало подъема ипотечного рынка.