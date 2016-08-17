Рига, 17 августа, 2016, 16:18 — ИА Регнум. По данным Центрального статистического управления Латвии (ЦСУ) во втором квартале 2016 года было 94,5 тыс. безработных (9,5% экономически активных жителей), сообщает LETA.

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По сравнению с первым кварталом 2016 года уровень безработицы снизился на 0,8 процентного пункта, что связанно в основном с началом сезонных работ. Однако в Латвии безработица по-прежнему остается самой высокой в странах Прибалтики. Для сравнения, во втором квартале 2016 года в Эстонии безработица составила 6,5%, в Литве — 8%.

Как стало известно, во втором квартале 2016 года 40,3% безработных составляли люди, которые не могли найти работу 12 месяцев и дольше. В свою очередь, безработица среди молодежи во втором квартале 2016 года составила 18,9%, что на 3,9 процентного пункта больше, чем в первом квартале 2016 года. В целом, во втором квартале 2016 года, 40,7% всех молодых людей были экономически активными (то есть работали или активно искали работу), а 59,3% — экономически неактивным (учились или не искали работу). Среди жителей Латвии в возрасте 15−74 лет экономически неактивными во втором квартале 2016 года были 460 тыс. или 31,7% жителей Латвии.

В рамках проведенного ЦСУ исследования рабочей силы было опрошено 7,2 тыс. жителей в 3,8 тыс. домохозяйств, в возрасте от 15 до 74 лет.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по данным Eurostat за первый квартал 2016 года Латвия заняла второе место в ЕС по сокращению числа работающих жителей — количество работающих уменьшилось на 0,1%, большее сокращение числа работающих в первом квартале было только в Польше — 0,5%.

Напомним, трудоспособное население Латвии каждый год сокращается на 20 тысяч человек, которые эмигрируют в поисках работы и лучшей жизни. Таким образом, отток из страны людей, является одной из причин периодического статистического уменьшения нуждающихся и безработных.

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