Москва, 17 августа, 2016, 16:14 — ИА Регнум. В Москве ситуация с наземным переходом на Сормовской улице снова накаляется: 18 августа 2016 года жители планируют выйти на митинг у дома 76/2 по Рязанскому проспекту за строительство подземного перехода с сохранением светофора до его открытия, заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат Госдумы РФ Валерий Рашкин (КПРФ). По его словам, за сохранение наземного перехода собрано 15 тысяч подписей жителей района Выхино-Жулебино.

stux Пешеходный переход

«На протяжении трех лет к нам обращаются жители, которые жалуются, что в час пик на пересечении Рязанского проспекта и Сормовской улицы собирается много народу. Им не хватает зеленого сигнала светофора, чтобы всем перейти дорогу за один раз», — сообщил Рашкин.

Депутат отметил, что на расстоянии 700 метров построен надземный переход, однако он не пользуется популярностью у пешеходов. «Все ходят именно по «зебре», по наземному переходу. Получается, что сейчас есть «зебра» и надземный переход. Но постоянно идут угрозы, что «зебру» уберут и заставят народ бегать туда», — пояснил он, добавив, что в случае закрытия светофорного перехода пешеходы все равно не перестанут переходить дорогу в этом месте, что увеличит риск возникновения ДТП. Решением данной ситуации, по мнению Рашкина, должно стать строительство подземного перехода на Рязанском проспекте, на пересечении с улицей Сормовской.

Напомним, жители Выхино-Жулебно неоднократно обращались в столичную мэрию с просьбой сохранить востребованный пешеходами наземный переход на пересечении Рязанского проспекта и Сормовской улицы. Ранее пешеходный переход был организован в рамках работ по благоустройству Рязанского проспекта от Садового кольца до границ с Московской областью.

Как сообщала пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы, реконструкция Рязанского проспекта была завершена в 2015 году. В рамках реконструкции проспекта было запланировано строительство подземного пешеходного перехода (Приложение 1 к Постановлению правительства Москвы от 13 ноября 2013 года №740-ПП), однако этого не произошло.