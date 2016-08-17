Киров, 17 августа, 2016, 16:13 — ИА Регнум. В четырёх районах Кировской области с начала августа прошли учения по предотвращению распространения африканской чумы свиней. Как сообщили ИА REGNUM в областном управлении ветеринарии, учения прошли в Котельниче, Малмыже, Яранске и Зуевке.

goloskarpat.info Карантин

В ходе учений отрабатывались совместные действия служб при проведении мероприятий в случае возникновения АЧС среди диких кабанов.

Кроме того, в этих городах состоялись кустовые совещания о мерах по недопущению возникновения и распространения африканской чумы свиней. В них приняли участие более ста специалистов из 29 районов области и Кирова.

В ходе совещаний руководители, охотоведы и егери охотничьих хозяйств, охотпользователи, сотрудники областных учреждений ветеринарии, государственные инспекторы Центра охраны и использования животного мира, представители управления Россельхознадзора рассмотрели вопросы управления популяцией диких кабанов на территории охотничьих угодий, заключения соглашений о взаимодействии между государственными учреждениями ветеринарии и охотпользователями и другие.

Особое внимание в дальнейшем будет уделяться информационной работе с охотпользователями и охотниками, до которых постараются донести информацию о требованиях охотнадзора и государственной ветеринарной службы при ведении охотничьего хозяйства, осуществлении любительской и спортивной охоты.

Кроме того, в регионе усилят контроль за предоставлением охотниками добытых диких животных для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на фоне вспышек АЧС в соседних регионах, в Кировской области начали оперативно реализовывать меры по предотвращению заноса заболевания на территорию региона. Всего в области против АЧС привито свыше 260 тыс. свиней.

В свиноводческих предприятиях области проводятся исследования сыворотки крови свиней на АЧС. За пять месяцев Кировская областная ветеринарная лаборатория проанализировала свыше 600 проб, все результаты на вирус — отрицательные.

Читайте также: В Кировской области свиней оперативно прививают от АЧС

Кроме того, проведены исследования около 500 проб материала от кабанов, добытых на территории области. Все пробы дали отрицательный результат. В 100 исследованных пробах пищевых продуктов, поступающих из-за пределов области, вирус также не обнаружен.

Всего с начала 2016 года зарегистрированы 125 вспышек африканской чумы свиней в 17 регионах России.

В частности, в ряде районов Нижегородской области, попавших в карантинную зону по АЧС, полностью уничтожается поголовье свиней в частных хозяйствах.

Читайте также: Нижегородским свиньям ищут альтернативу