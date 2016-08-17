Вильнюс, 17 августа, 2016, 16:11 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс не видит прозрачности и контроля международных экспертов в процессе строительства Белорусской АЭС, пишет литовское новостное агентство ELTA.

Lennart Tange Атомная электростанция

«Слишком часто что-то происходит, о чем мы узнаем слишком поздно, и слишком часто нам приходиться проверять информацию. Нам точно не хватает прозрачности, независимого контроля при осуществлении этого проекта», — сказал Линкявичюс в интервью радиостанции Žinių radijаs.

Министр обратил внимание на то, что белорусы пообещали заменить корпус реактора только после того, как Литва обнародовала эту информацию и выразила недовольство. «Такие решения должны приниматься и без призывов», — сказал Линкявичюс.

Министр выразил желание, чтобы осуществляемый проект контролировали и международные эксперты. «Это — предложение Комитета по осуществлению Конвенции Эспоо создать международную группу экспертов, которая контролировала бы осуществление проекта. Возможно, это был бы шаг на пути к гарантированию прозрачности, потому что до сих пор диалог идет вяло, трудно и неудовлетворительно», — сказал глава литовской дипломатии.

Министр отметил, что Литва постоянно в своих нотах упоминает, что эксперты Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) должны исследовать принципы выбора площадки и оценить результат выбора площадки для строительства. «Так называемые стресс-тесты должны быть выполнены в соответствии с европейскими стандартами. Мы хотим, чтобы принимали участие и европейские эксперты, потому что если одно агентство Росатома будет проверять, насколько качественно работает другое агентство Росатома, а мы знаем, что Росатом нанят для выполнения стресс-тестов, то это недостаточно нас убедит», — сказал Линкявичюс.

Министр подчеркнул, что ему не хватает со стороны Белоруссии открытости, когда речь идет об этом проекте. «Если Белоруссия, по сути, начнет говорить по этому вопросу по-другому и будет достаточно прозрачной и открытой, если она представить доказательства надежности, тогда диалог будет совсем другим. До сих пор этого не было. В сентябре у нас будет немало заседаний международных организаций, на которых будут подниматься эти вопросы, так что, видимо, будет возможность посмотреть, где мы находимся», — сказал министр.

Напомним, по просьбе белорусской стороны Росатом решил заменить корпус реактора первого блока строящейся Белорусской АЭС. С соответствующей просьбой белорусский заказчик обратился к Росатому ранее после серии публикаций в литовских и белорусских СМИ, где утверждалось, что корпус реактора был поврежден при падении.

В госкорпорации настаивают, что корпус реактора не был поврежден и он технически пригоден для дальнейшего использования. Все необходимые экспертизы после того, как при перемещении на монтажной площадке силами субподрядчика корпус соприкоснулся с землей, были проведены генеральным конструктором — ОКБ «Гидропресс» ‑ и изготовителем корпуса — АО «Атоммаш». Специалисты выдали свои заключения, говорящие о том, что корпус может успешно эксплуатировать в дальнейшем. При этом Росатом выражал готовность пойти навстречу требованиям заказчика и заменить его на корпус для реактора второго блока, но предупредил, что в этом случае произойдет сдвиг сроков завершения строительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тема БелАЭС в Литве — постоянный источник апокалиптической риторики. В Вильнюсе регулярно проходят «парады зомби», как символ будущих жителей столицы Литвы, политики требуют создания плана эвакуации населения, а БелАЭС по умолчанию называется «небезопасной» и «экспериментальной».