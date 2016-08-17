Махачкала, 17 августа, 2016, 16:11 — ИА Регнум. В Северо-Кавказском окружном военном суде начинается стадия прений сторон по делу полицейских из Дагестана во главе с экс-начальником Кизилюртовского отдела МВД Дагестана Асхабали Заирбековым, сообщили 17 августа ИА REGNUM в пресс-службе суда. По делу также проходят его подчиненные Магомед Пираев, Газияв Джамалудинов, Абдулмуслим Магомедов и Махмуд Хайбулаев. Они обвиняются в разбоях, бандитизме, незаконном обороте оружия и других преступлениях. Дело рассматривается в суде с июля 2015 года.

1. Цитата из к/ф «Робин Гуд». реж Ридли Скотт. 2010. США Рассел Кроу в роли Робин Гуда

По версии следствия, организованная в мае 2012 года преступная группа занималась разбоями и отъемами крупных сумм денег. Так, жертвами указанных лиц стали жители Левашинского района, занимавшиеся перевозкой денег от российско-азербайджанской границы в Махачкалу. В феврале 2013 года в результате разбойного нападения на граждан, банда завладела деньгами суммой в 33 млн рублей. В августе 2012 года у других жителей Дагестана было похищено 43 млн рублей.