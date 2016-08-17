Москва, 17 августа, 2016, 16:08 — ИА Регнум. Сегодня, 17 августа, Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Google на решение суда первой инстанции, поддержавшего Федеральную антимонопольную службу РФ в споре с компанией, сообщается на сайте ФАС.

Carlos Luna Логотип компании Google

На прошлой неделе ФАС после многочисленных переносов наконец наложила штраф на Google за нарушение на рынке мобильных приложений РФ на сумму 438 миллионов рублей.

16 августа ФАС России не смогла договориться с американской технологической компанией Google о мировом соглашении по делу об антиконкурентных действиях.

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Как сообщало ИА REGNUM, дело было возбуждено в сентябре 2015 года по заявлению компании Яндекс. В ходе рассмотрения дела комиссия ФАС России установила, что Google предоставлял производителям мобильных устройств магазин приложений Google Play для его предустановки на устройства под управлением ОС Android, предназначенные для введения в оборот на территории Российской Федерации.

При этом условия предоставления магазина приложений включали в себя обязательную предустановку приложений Google, а также его поисковой системы и их обязательного размещения на приоритетных позициях на главном экране устройства. Также действия Google приводили к запрету на предустановку иных приложений других разработчиков.

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