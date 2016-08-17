Москва, 17 августа, 2016, 16:24 — ИА Регнум. Выставка «Август 1991. Москвичи вспоминают» о событиях, произошедших в столице 25 лет назад, откроется в Музее Москвы 20 августа. В экспозицию вошли фотографии с места событий и не опубликованные ранее материалы: аудиозаписи очевидцев и народная фотохроника, сообщили в пресс-службе Музея Москвы.

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Главная идея выставки — сопоставление официальной версии событий в снимках известных фотографов и впечатлений москвичей.

«События августа 1991 года Музей Москвы покажет сквозь призму человеческих чувств, взаимоотношений, записанных воспоминаний — феномен ГКЧП предстает здесь как эпизод коллективной памяти городского сообщества», — заявила директор музея Алина Сапрыкина.

Для выставки также подготовлены образовательная и дискуссионная программы. Это лекции о событиях августа 1991 года, в которых примут участие известные журналисты, политологи, социологи и общественные деятели.

Напомним, 19 августа 1991 года в СССР была предпринята попытка государственного переворота с отстранением Михаила Горбачева от власти и созданием Государственного комитета по чрезвычайному положению.