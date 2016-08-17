Санкт-Петербург, 17 августа, 2016, 16:17 — ИА Регнум. Во время спецоперации на Ленинском проспекте Санкт-Петербурга днем 17 августа уничтожены трое боевиков, прибывших с Северного Кавказа, еще один задержан. Об этом сообщает телеканал Life78. Ранее в СМИ говорилось о двух убитых и трех задержанных преступниках. Назывались и другие цифры.

Freedom House Боевик

По данным источника, в квартире здания на Ленинском проспекте, дом 92, корпус 3, в том числе, скрывались находящиеся в федеральном розыске Астемир Шериев, 1991 года рождения, из города Баксан Кабардино-Балкарской республики, и так называемый «амир вилаята Кабарды, Балкарии и Карачая Имарата Кавказ» Залим Шебзухов, 1986 года рождения. Последний подозревается в подготовке терактов и участии в незаконных вооруженных формированиях.

«Им осуществлялась активная вербовка новых боевиков для переправки в зону вооружённого конфликта в Сирии. В августа 2015 года в интернете появилась видеозапись обращения Залима Шебзухова, в котором он призывает боевиков «распространять религию Аллаха», — сообщает источник.

Как сообщало ИА REGNUM, УФСБ по Петербургу и Ленобласти заявило, что в ходе силовой операции боевики оказали сопротивление и были уничтожены ответным огнем. Их число не уточнялось. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей нет.

Напомним, спецоперация на Ленинском проспекте Петербурга началась после 10:00 и продолжалась примерно 3,5 часа. По данным очевидцев, в ней принимали участие спецподразделения ФСБ и СОБР, который входит в Росгвардию.