Черкесск, 17 августа, 2016, 16:05 — ИА Регнум. Житель Карачаево-Черкесии Иисус Бостанов оказался фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Как сообщает 17 августа корреспондент ИА REGNUM, производство по делу поступило в Северо-Кавказский окружной военный суд.

Пьер Огюст Ренуар. Мечеть в Алжире. 1882

По данным следствия, с призывами к осуществлению террористической деятельности Бостанов обратился к прихожанам мечети посёлка Архыз в Карачаево-Черкесии. В уголовном деле в отношении подсудимого есть также статья о возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства, незаконном обороте оружия. Подсудимый также обвиняется в покушении на жизнь сотрудников полиции. Кроме того, Бостанов угрожал убийством прокурору КЧР в ходе судебного заседания при избрании ему меры пресечения.

24 августа 2016 года в 10:00 состоится судебное заседание о принятии решения о продлении пребывания подсудимого под стражей.

Отметим, что весной текущего года в Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное в отношении двух местных жителей Муссы Шардана и Рустама Суюнчева, подозреваемых в распространении в СМИ публичных призывов к осуществлению террористической деятельности. Кроме того, они подозреваются в призывах к нарушению территориальной целостности Российской Федерации.

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На состоявшемся на прошлой неделе в Карачаево-Черкесии выездном заседании республиканской антитеррористической комиссии временно исполняющий обязанности главы республики Рашид Темрезов призвал усилить работу правоохранительных органов по борьбе с распространением идеологии терроризма, особенно через интернет.