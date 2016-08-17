Симферополь, 17 августа, 2016, 16:01 — ИА Регнум. Семьи погибших, а также пострадавшие при падении автобуса с обрыва на трассе Алушта-Судак получат материальную помощь из бюджета Крыма. Об этом говорится в распоряжении главы республики Сергея Аксёнова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Из текста распоряжения следует, что всего из резервного фонда Совета министров Крыма будет выделено 12 млн 200 тыс. рублей на выплату единовременного пособия семьям погибших и пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии на трассе Алушта — Судак — Феодосия в районе урочища Кизил-Таш.

«Семьям погибших будет выделено 7 млн рублей, из расчета 1 млн рублей на семью. Гражданам, получившим в результате чрезвычайной ситуации вред здоровью, выделено 5 млн 200 тысяч рублей, из расчета 400 тысяч рублей на человека. Еще раз выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в этой ужасной аварии», — написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя подписанное им распоряжение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Национальном союзе страховщиков ответственности заявляли, что пострадавшим при падении автобуса в обрыв в Крыму, а также родственникам погибших пассажиров положены страховые выплаты согласно закону об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика. По данным страховщиков, ответственность владельца автобуса, упавшего с обрыва, — «Керченского АТП №14 313» застрахована в СК «Гайде».

Напомним, трагедия произошла 11 августа на трассе Алушта-Судак. Водитель не справился с управлением и автобус упал в обрыв с 50-метровой высоты. Семь человек погибло, 13 получили ранения разной степени тяжести.

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