Красноярск, 17 августа, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Сегодня, 17 августа, глава города Красноярска Эдхам Акбулатов провел выездное совещание по подготовке Татышев-парка к работе в период новогодних каникул. На календаре — последний месяц лета, до новогодних праздников еще далеко, однако уже сейчас администрация Красноярска начинает планировать и готовить для горожан новые форматы организации долгожданного праздника.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Эдхам Акбулатов (справа) провел совещание по подготовке Татышев-парка к Новому году

Напомним, в прошлом году в восточной части острова Татышев впервые была организована спортивная елка, построен комплекс из 20 горок, а в западной части парка был открыт крупнейший городской каток «Татышев-ice». Как отмечали сами красноярцы, остров стал одним из ярких символов новогоднего города.

«Красноярцами такой формат зимнего Татышев-парка был очень востребован, поэтому мы планируем повторить этот опыт. А главное — насытить площадку еще более интересными мероприятиями: рассмотреть возможность катания посетителей на хасках или на оленьих упряжках, организовать блок общественного питания, в два раза увеличить ледовый каток. Учитывая большое количество желающих покататься на коньках или лыжах, мы планируем вынести из общего павильона прокат спортинвентаря», — доложил мэру заместитель главы города Сергей Кочан.

Эдхам Акбулатов отметил, что, планируя форматы работы новогодней площадки в Татышев-парке, необходимо разумно распорядиться обустройством пространства: «В первую очередь нужно учитывать интересы горожан. Понимать, что будет востребовано, а что — нет. Наша основная задача — предвосхитить пожелания горожан, порадовать их интересными новшествами».

Так, в восточной части острова Татышев впервые будет расположено основное пространство открытого фестиваля-конкурса снежно-ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири». При этом молодежные команды представят свои работы на привычной площадке — на левобережной набережной. Таким образом, «Волшебный лед Сибири» разместится сразу в двух точках города. Но не только эти сюрпризы ожидают участников и зрителей пятого, юбилейного фестиваля. Появятся новые конкурсные направления. В частности, такие номинации как «Семейная» и «Детская». По просьбе горожан будут изменены и сроки проведения фестиваля. Уже в декабре свои работы на левобережной набережной представят молодёжные команды, а участники номинаций «Детская» и «Семейная» — в Татышев-парке. С 3 по 7 января состоится основная часть международного конкурса.

«Рассчитываю, что размещение фигур профессиональных мастеров в Татышев-парке поможет дольше сохранить скульптуры изо льда и снега. Ведь на набережной из-за прямых солнечных лучей и ветра фигуры подвергаются более сильному воздействию. Самое главное — большое пространство позволит представить работы более масштабно. Для этого необходимо предусмотреть возможность панорамного обзора скульптур, обустроить площадку для фотографирования», — подчеркнул глава города.

Акбулатов акцентировал внимание участников совещания и на важности проработки световых акцентов зимнего Татышев-парка, установки иллюминации и оформления входной группы новогоднего городка. Одним из вопросов обсуждения в рамках совещания стала и работа парка в ночь с 31 декабря на 1 января.

«В прошлом году я приехал 1 января в Татышев-парк и удивился огромному количеству людей, которые гуляли, катались на лыжах. Мы прекрасно понимаем, что и на следующий год поток людей в новогодние каникулы в парк будет большим, поэтому заранее готовимся к таким ответственным мероприятиям», — отметил руководитель дирекции спортивно-массовых мероприятий Иван Брамман.

Предстоящей зимой Татышев-парк превратится в единый большой снежно-ледовый городок. Здесь можно будет полюбоваться работами мастеров снежно-ледового искусства, попрактиковаться в мастер-классах по фигурной резке льда, покататься с горок, поучаствовать в зимних праздничных забавах и даже встретить Новый год.

В завершение совещания глава города Красноярска Эдхам Акбулатов отметил: «Наша задача — сформировать максимально функциональное, гармоничное и интересное для горожан пространство для отдыха как в новогодние праздники, так и на протяжении всего зимнего периода. Предстоит большая подготовительная работа. Как говорится в народной пословице: «готовить сани нужно летом», поэтому мы уже приступили к планированию новогодней площадки Татышев-парка».