Киев, 17 августа, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко ветировал закон об амнистии-2016. Документ предусматривал амнистию украинских силовиков, которые совершили тяжкие преступления во время проведения АТО в Донбассе. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба Верховной рады Украины, передает ИА REGNUM.

Винсент Ван Гог. Прогулка заключённых (фрагмент). 1890

На сайте Рады отмечается, что «президент вернул закон с предложениями». В то же время о характере предложений не сообщается.

Напомним, что закон об амнистии, принятый Радой 7 июля, предусматривает амнистию для наиболее уязвимых категорий осужденных, в частности беременных, несовершеннолетних, инвалидов, пенсионеров, ветеранов войны и участников ликвидации аварии на ЧАЭС. Кроме того, от ответственности освобождались осужденные лица, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали непосредственное участие в АТО и получили статус участника боевых действий. Также предусмотрено, что от отбывания наказания на гауптвахте освобождаются военнослужащие, осужденные за преступления небольшой и средней тяжести, впервые осужденные за тяжкие преступления, если они на день вступления в силу закона отбыли не менее половины назначенного срока основного наказания.

Кроме того, в Оболонском районном суде Киева в закрытом режиме больше года идет процесс в уголовном производстве относительно командира роты патрульной службы милиции особого назначения «Торнадо» ГУМВД Украины в Луганской области Руслана Онищенко, а также 11 бойцов роты. Их обвиняют в совершении ряда преступлений в составе преступной организации, в том числе тяжких и особо тяжких (изнасиловании, вымогательстве и грабежах). 16 августа суд перенес заседание по делу «Торнадо» на 23 августа.

Вчера, 16 августа, народный депутат Украины, член депутатской фракции партии «Блок Петра Порошенко», экс-боец батальона спецназначения «Азов» Олег Петренко заявил, что среди украинских добровольцев был большой процент отсидевших в тюрьмах.

«Добровольцы — совершенно не однородная среда. По моим наблюдениям, если взять разные социальные слои, то процент людей сидевших, которые пошли в добровольцы — очень приличный. У нас, в «Азове», таких людей было не много — у нас своя специфика. «Азов» нельзя рассматривать просто как боевое подразделение, это тоже своего рода феномен, явление. «Азов» прошел путь от трех десятков «черных человечков» до полка Нацгвардии и одного из самых боеспособных и мотивированных подразделений в стране. Летом 14-го батальон наполовину состоял из футбольных фанатов, из ультрас. Первые десять человек, которые пошли — это были парни, о которых я заботился, учил жизни, называл их своими «малыми», — рассказал Петренко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава Государственной пенитенциарной службы Украины (ГПтСУ) Сергей Старенький заявлял, что в колониях находится около 170 участников «АТО». Он назвал процедуру амнистии участников АТО «правовым ужасом». По его словам, согласно закону об амнистии, из мест лишения свободы в Украине будет отпущено около 1200 человек, еще 400 будут сокращены сроки отбывания наказания.