Санкт-Петербург, 17 августа, 2016, 15:56 — ИА Регнум. Во время силовой операции в отношении боевиков, засевших в жилом доме на Ленинском проспекте в Петербурге, ранение получил один человек, предположительно, боец спецназа, сообщает 17 августа Life78.

SpetsnazAlpha Управление «А» ФСБ России

Раненый был госпитализирован на машине реанимации, данные о его личности пока отсутствуют. В настоящее время вокруг дома сохраняется оцепление спецназа, жителям окрестных домов не позволяют выходить из парадных. Очевидцы рассказывают о взрывах и выстрелах, уточняет издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в здании по адресу Ленинский пр., д. 92 корп. 3 проводились специальные мероприятия в отношении лиц, находящихся в федеральном розыске по обвинению в участии в бандформированиях на территории Северного Кавказа.

Боевики пытались оказать правоохранителям вооруженное сопротивление, после чего были ликвидированы ответным огнем.