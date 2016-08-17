Сыктывкар, 17 августа, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Владимир Путин провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности Главы Республики Коми Сергеем Гапликовым. Обсуждались вопросы переселения граждан из аварийного жилищного фонда и ситуация с готовностью объектов топливно-энергетического комплекса к зимнему периоду, сообщает kremlin.ru.

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«Мы сегодня ввели за 10 месяцев в девять раз больше жилья, чем за всё предыдущее время реализации программы на территории региона», — начал доклад Гапликов. Сегодня, по его словам, введено по программе 85,5 тысячи квадратных метров жилья. планируется, что до конца года первый, второй и третий этапы будут выполнены. В Коми к этому времени переселят 6760 человек. И до 1 сентября 2017 года четвёртый и пятый этап также будут выполнены, что даст возможность переселить 8556 человек.

«К сожалению, завершение программы не решает всей проблемы, которая существует с ветхим и аварийным жильём в республике: у нас есть потребность переселить ещё 12 637 человек. Что необходимо для этого? Необходимо ввести более 240 тысяч квадратных метров жилья. Мы, конечно, сделаем всё необходимое, сделаем всё возможное, но хотелось бы, чтобы в столетний юбилей Республика Коми вошла с обновлённым жилищным фондом. Поэтому хочу просить Вас дать поручение Правительству ещё раз вернуться к теме продолжения работы Фонда развития жилищно-коммунального хозяйства и программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Для нас, конечно, хотелось бы лет на пять», — заявил глава региона.

Президент Владимир Путин, в свою очередь, выразил готовность обсудить это предложение.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале года в республике наблюдалось значительное отставание в графике расселения жителей «аварийки». В правительстве провал объяснили непониманием органов местного самоуправления, а также жесткими требованиями Фонда реформирования ЖКХ по формированию программ и цены квадратного метра.