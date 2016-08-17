Рига, 17 августа, 2016, 15:37 — ИА Регнум. В результате затяжных дождей уборка зерна на всей территории Латвии практически остановилась, а в отдельных районах на востоке страны, даже не начиналась. Из-за простаивающей на полях техники и усиленного сушения зерна, расходы на каждую тонну урожая вырастут как минимум на 25 евро, сообщает LETA.

summa Пшеница

«Земля настолько насыщена водой, что техника не может выезжать на поля. За каждым комбайном едут два трактора, чтобы в случае необходимости вытащить его с поля. С полей не могут выехать прицепы с зерном», — рассказал генеральный директор кооперативного общества «Latraps» Эдгар Ружа. По словам главы «Latraps», стебли очень мокрые, а убранное зерно годится только на корм скоту. Также он добавил, что ситуацию немного облегчает наличие сушилок, в покупку которых крестьяне при поддержке фондов ЕС инвестировали миллионы евро, однако, несмотря на это, потери урожая будут велики.

В свою очередь, руководитель кооператива «VAKS» Индулис Янсонс рассказал, что из-за дождей некоторые хозяйства в Видземе (регион Латвии), еще даже не приступили к уборке, а у тех кто начал уборку, возникают дополнительные затраты. «Такого дождливого сезона не было лет десять. В некоторых районах убрано меньше 10% полей, а всего члены кооператива убрали 25%, при этом качество такое, что зерно годится только на корм скоту», — сказал Янсонс.

Также представители кооперативов отметили, что страхование не покроет незапланированных издержек, потому что срок действия полисов истекает, когда зерно созрело.

Как сообщили в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии, за последние сутки больше всего осадков выпало в Скулте — 67,4 миллиметра, это составляет 84% месячной нормы для данного населенного пункта. А самые обильные осадки 16 августа были зафиксированы на восточном побережье Балтийского моря. Так, в Риге выпало 49 мм, в Айнажи — 30,8 мм.