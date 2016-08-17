Москва, 17 августа, 2016, 15:37 — ИА Регнум. Храм на 500 прихожан в честь Звенигородского чудотворца — святого Преподобного Саввы Сторожевского построят на востоке столицы, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. Открытие культового сооружения запланировано на 2018 год.

Maurice Православный храм

Храм построят в Северном Измайлово на площади Викторио Кодовильи. Сейчас ведется подготовка территорий и строительство подземной части здания. Церковь возводят по индивидуальному проекту.

«В этом году планируется завершить нулевой цикл и залить арочные перекрытия здания. Нижний храм откроется следующим летом, верхний — в 2018 году», — заявил куратор городской программы по строительству православных храмов в Москве («Программа-200») Владимир Ресин.

По его словам, после завершения работ на объекте, в церковь привезут частицы мощей святого из Звенигородского монастыря, основанного в XIV столетии.

Как отмечают в департаменте градостроительной политики, в настоящее время в столице нет ни одной церкви в честь Звенигородского чудотворца — почитаемого святого, одного из первых учеников преподобного Сергия Радонежского.

Напомним, в соответствии с запланированной программой, в Москве уже построено 46 храмов, еще 39 проектируются. На месте будущих культовых сооружений установлены 102 часовни.

Храм святого Саввы Сторожевского построят по «Программе-200», которая реализуется полностью на пожертвования от граждан и организаций.