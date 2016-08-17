Ярославль, 17 августа, 2016, 15:32 — ИА Регнум. В Ярославской области районными и мировыми судами за первые 6 месяцев 2016 года рассмотрено 3620 уголовных дел. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

2597 дел рассмотрено в особом порядке, т. е. подсудимые признали вину, сотрудничали со следствием и могли рассчитывать на менее строгое наказание. Новелла об «особом порядке», введенная около 15 лет назад, стала столь популярной среди обвиняемых, что ею в Ярославской области пользуются две третьих от числа подсудимых.

40% рассмотренных дел касаются покушений на собственность — кражи, грабежи, разбой, угон, вымогательство и мошенничество. 22 подсудимых ярославские суды наказали за убийства, 133 — за тяжкий и средней тяжести вред здоровью, 22 осуждены за посягательство на половую неприкосновенность. Значительно больше, чем в прошлые годы вынесено приговоров за нарушение эксплуатации транспортных средств — 322 лица.

По делам о наркотиках проходили 372 гражданина, за дачу и получение взятки ответственность понесли 63 человека. Всего осуждено 2796 лиц, а 21 человек оправдан.

Что характерно, прекращено уголовное преследование в отношении 1003 лиц, в том числе в отношении 44 — по реабилитирующим основаниям. В отношении 41 гражданина применены принудительные меры медицинского характера.

Наказание в виде реального лишения свободы получили 783 человека (28,0%); условное осуждение применено в отношении 772 лиц; исправительные работы назначены 282; условное осуждение к исправительным работам — 67; подвергнуты штрафу 335 лиц; обязательные работы назначены 425; ограничение свободы — 51 лицу, лишены права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 2 человека.