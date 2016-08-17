Айия-Напа, Кипр, 17 августа, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Гражданин Великобритании скончался от ножевых ранений, нанесенных ему в отместку за то, что он и еще один выходец из Соединенного Королевства мочились в публичном месте на востоке Кипра, сообщает Associated Press.

nversia.ru Нож

Нападение произошло 14 августа в курортном городе Айя-Напа. Об убийстве сообщила 48-летней жительница острова. Её партнер, 28-летний турок, рассказал ей, что он и его друг ранили молодого мужчину ножом за то, что тот помочился у всех на виду.

Жертвой нападавших стал 22-летний выходец из графства Кент Джордж Лоу. Женщина также созналась в том, что она вывезла своего приятеля из курортного города сразу после убийства и помогла ему сменить одежду.