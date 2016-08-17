Ярославль, 17 августа, 2016, 15:20 — ИА Регнум. В Ярославле оптимизация детских спортивных школ принесет в 2016 году экономию бюджету в 2,8 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города. Как сообщало ранее ИА REGNUM, начатое в 2016 году слияние ряда спортшкол вызвало многочисленные критические замечания в адрес городских чиновников.

«По итогам оптимизации были сокращены 16,82 штатные единицы административного и вспомогательного персонала. Ни одной штатной единицы по должностям «тренер-преподаватель», «педагог дополнительного образования», «инструктор-методист» сокращено не было», — сообщили в мэрии города.

В мэрии считают, что оптимизация спортшкол принесет выгоду бюджету около 10 млн рублей в год. В 2016 году высвободившиеся средства были перераспределены внутри отрасли на оплату задолженности за ремонт и аренду спортсооружений. Как говорят в мэрии, число занимающихся в спортивных школах осталось неизменным — оно составляет чуть более 10 тысяч человек.