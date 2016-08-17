Челябинск, 17 августа, 2016, 15:17 — ИА Регнум. Сотрудники лесопожарной службы и волонтеры отбили угрозу надвигавшегося лесного пожара на город Усть-Катав, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе диспетчерской службы лесного хозяйства Челябинской области.

Пожар в лесу (фрагмент). Алексей Саврасов. 1883

По информации диспетчеров, на территории лесничества Усть-Катава был обнаружен лесной пожар на площади 7,5 гектаров. По предварительным данным, причиной возгорания стала гроза.

В тушении пожара, кроме работников лесопожарной службы, участвовали волонтеры. Всего были задействованы 45 человек и 17 единиц технических средств. На текущий момент распространение огня остановлено.

В МЧС по Челябинской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что «угрозы населенному пункту Усть-Катаву нет, эвакуация населения, как писали многие СМИ, не планируется. Пожар локализован, он никуда не пойдет, угрозы нет».

«Количество пожаров за последние дни в связи с аномальной, засушливой погодой, увеличилось. Например, за вчерашний день было 12 пожаров. Ситуацию держим на контроле», — сообщил сотрудник пресс-службы МЧС по Челябинской области Егор Пахомов.

Отметим, обстановка с лесными пожарами в некоторых регионах России в настоящее время напряженная. Так, на Ямале бушуют около 30 тундровых пожаров на площади 1,4 тысяч гектар. 47 лесных пожаров зафиксированы в Сибири, большая часть которых приходится на Красноярский край. Основной причиной называется сухая жаркая погода и проходящие грозы.

В мониторинге ситуации с лесными пожарами в некоторых субъектах РФ используются беспилотные летательные аппараты. В Челябинской области они применяются уже не первый год.