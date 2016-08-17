Красногорск, 17 августа, 2016, 15:39 — ИА Регнум. Подготовка Московской области к отопительному периоду 2016−2017 гг. ведется с опережением графика. Завершение всех подготовительных работ ожидается не позднее 15 сентября. Об этом сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова.

PIX1861 Батарея отопления

Готовность объектов ЖКХ региона к осенне-зимнему сезону на сегодняшний день уже составляет 65,4% при плановом показателе в 60%. К началу осенне-зимнего периода еще предстоит подготовить более 53,5 тысяч многоквартирных домов, более 2,4 тысячи котельных, около 11 тысяч километров теплосетей, 16 тысяч километров водопроводных сетей, 12 тысяч километров канализационных сетей, 638 канализационных насосных станций.

«Практически по всем показателям в Московской области отмечается опережение графика подготовки к зиме. Так, готовность тепловых сетей составляет 66%. Водозаборные узлы и канализационные сети готовы примерно на 64%. А запас жидкого топлива для котельных сформирован уже на 87%», — пояснил Пестов.

Отметим, что в июне 2016 года власти области заявляли о готовности региона к отопительному сезону на 20%. В числе худших по подготовке были названы такие подмосковные муниципалитеты: Луховицкий, Серпуховский, Солнечногорский районы, городские округа Звездный городок, Пущино, Ивантеевка и Рошаль.