Москва, 17 августа, 2016, 15:10 — ИА Регнум. Воркутинская энергосистема за последние годы почти не модернизировалась. Об этом 17 августа в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил врио главы Республики Коми Сергей Гапликов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«[Ещё один] вопрос, Владимир Владимирович, это на сегодняшний день состояние энергосистемы, которая, к сожалению, в течение последних лет практически не модернизировалась. Вот так выглядит Воркутинская система. Это ОГК-2, тоже наш партнёр, который у нас потребляет уголь. Это примерно одинаковые станции», — сказал Гапликов.

По его словам, за 2015 год аварийная ситуация ухудшилась: «142% аварийных случаев. За пять месяцев только этого года у нас увеличилась аварийность — 133%. И на сегодняшний день, по сути дела, это приводит к состоянию невозможности создать в том числе и резервную 220-ю линию, осуществить её перекладку с тем, чтобы обеспечить надёжность работы. Всё объясняется тем, что на сегодняшний день оборудование, которое существует на станции, находится в критическом состоянии, практически девять котлов сегодня находятся в ремонте; три — в более или менее поддерживаемом состоянии; остальные требуют капитального ремонта».

Гапликов отметил, что руководство инициировало три федеральных штаба, несколько совещаний у министров: «Были разработаны все необходимые мероприятия — всё, что необходимо, было сделать. 4 августа я лично в Воркуте провёл соответствующее оперативное совещание со всеми службами, с собственниками, с руководством компании. Мы убедились, что ни одного решения практически выполнено не было. 9-го числа Минэнерго приняло решение, ввело Воркутинскую и Интинскую энергосистемы в кризисные: имеющие угрозу отключения и ненадёжность работы, — приняло соответствующие дополнительные меры. И я Вас прошу, Владимир Владимирович, в этой ситуации, хотя собственники, по сути дела, нам объясняют, что там накопленная задолженность за прошедшие пять лет, эта задолженность — от одной компании, аффилированной к кипрской офшорной компании.

Врио губернатора рассказал, что Воркутинская ТЭЦ сегодня принадлежит ПАО «Т Плюс»: «Это наша компания, у них есть соответствующий филиал на территории. Они всю эту энергосистему вместо того, чтобы начать работать, вывели в отдельное ООО, которое находится в Воркуте, и в мае месяце на совете директоров приняли решение продать её на публичных торгах — вместо того, чтобы выполнить все решения, привести систему в порядок. В связи с этим, Владимир Владимирович, хотел просить, чтобы всё‑таки Правительство усилило в этом плане работу, оказало нам помощь, чтобы мы привели систему в необходимое работоспособное состояние в отопительный период. И хотел просить дать поручение правоохранительным органам разобраться, в чём же там причина».

В ответ на это президент РФ пообещал «обязательно так и сделать»: «Эта безответственность должна быть пресечена».

Напомним, Сергей Гапликов является врио Республики Коми с сентября 2015 года. До этого он являлся президентом ГК «Олимпстрой».