Приштина, Сербия, 17 августа, 2016, 15:02 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

Вице-президент США Джо Байден призвал 17 августа Косово и Сербию восстановить отношения и нормализовать связи, сообщает Associated Press.

С таким заявлением Байден выступил в Приштине по итогам переговоров с президентом Косово Хашимом Тачи.

«Я знаю, шрамы войны всё еще свежи… однако примирение необходимо», — заявил американский политик.

Напомним, о своей независимости республика Косово объявила в 2008 году соответствующим актом Парламента Косова. На сегодняшний день законность отделения республики признало менее половины стран-членов ООН.