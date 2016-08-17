Вице-президент США Байден призвал Косово и Сербию помириться
Приштина, Сербия, 17 августа, 2016, 15:02 — ИА Регнум.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Джо Байден
Вице-президент США Джо Байден призвал 17 августа Косово и Сербию восстановить отношения и нормализовать связи, сообщает Associated Press.
С таким заявлением Байден выступил в Приштине по итогам переговоров с президентом Косово Хашимом Тачи.
«Я знаю, шрамы войны всё еще свежи… однако примирение необходимо», — заявил американский политик.
Напомним, о своей независимости республика Косово объявила в 2008 году соответствующим актом Парламента Косова. На сегодняшний день законность отделения республики признало менее половины стран-членов ООН.