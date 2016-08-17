Рига, 17 августа, 2016, 15:01 — ИА Регнум. Американское латышское общество (АЛО), представляющее мигрантов из Латвии в США, обратилось к своим членам с призывом обращаться к американским политикам и «разъяснять им вопросы безопасности стран Балтии», сообщает LETA.

Caleb Barrieau Латвийские военнослужащие

Так, глава общества Петерис Блумбергс озабочен предвыборными высказываниями, ставящими под сомнение необходимость ввязываться в происходящее в Восточной Европе. Активист считает, что долг американских латышей — пояснить американцам, что «международное присутствие является важным для национальных интересов США».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае, если произойдет нападение со стороны России на страны Прибалтики, США должны будут обдумать свои действия. Так, Трамп пояснил, что сначала он должен будет оценить, выполнили ли эти страны «свои обязательства перед нами». Таким образом, он дал понять, что США не должны автоматически защищать страны НАТО в случае нападения на них.

Напомним, треть жителей Латвии, согласно опросам, проголосовали бы за Хиллари Клинтон, если бы у них была такая возможность. За лидера республиканцев Дональда Трампа готовы голосовать 14%. Треть опрошенных (33%) не поддерживают ни одного из кандидатов, у 22% нет определенного мнения по этому поводу.

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