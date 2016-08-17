Москва, 17 августа, 2016, 15:17 — ИА Регнум. Большинство граждан России продолжает ощущать повышение цен на основные продукты питания. Особенно заметно подорожание мясной продукции. Об этом свидетельствуют данные проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опроса, опубликованного сегодня, 17 августа.

Петр Грузинский. Рынок (фрагмент). 1864

«По оценкам респондентов, приобретающих продукты самостоятельно, темп роста цен на основные продукты сегодня существенно ниже, чем год назад», — говорится в сообщении. Тем не менее, половина респондентов отмечают, что подорожание произошло.

Рост цен на мясные продукты отметили 60% опрошенных, причём значительность этого параметра ощутили 22%. Также многие респонденты обратили внимание на рост цен на сахар — это отмечают 59%.

На подорожание молочной продукции обратили внимание 58%. Повышение цен на хлебобулочные изделия зафиксировали 53% российских покупателей, при этом 12% считают его весьма заметным.

Комментируя результаты опроса, эксперт ВЦИОМ Олег Чернозуб следующее: «Начиная с конца 2015 года общественное сознание фиксирует постепенное прекращение существенного роста цен по большинству из изучаемых товарных групп».