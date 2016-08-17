Киев, 17 августа, 2016, 14:56 — ИА Регнум.



Adriana M. Diaz-Brown Армия Украины

Власти Украины должны официально признать наличие войны с Российской Федерацией, чтобы гаранты территориальной целостности начали оказывать реальную военную и экономическую поддержку Киеву. Об этом 17 августа в интервью украинской газете «День» заявил третий президент Украины Виктор Ющенко.

«Начну с того, как когда-то сказал Аристотель: правильно сформированная дефиниция — это в значительной степени уже ответ на проблему. Если бы мы оттолкнулись сегодня от официального определения на уровне парламента того, что у нас идет отечественная война с российским путинским оккупантом, это по-другому бы артикулировалось в мире. Запад спекулирует понятием «антитеррористической операции» и умывает руки от выполнения обязанностей, которые взял на себя. Нам каждый день говорят, что должны выполнить какие-то договоренности с Захарченко, Плотницким, но мы не апеллируем к тому, что государства, которые 22 года назад подписали гарантии территориальной целостности и политического суверенитета для Украины, должны их выполнять. Иметь дипломатический компонент и различные форматы переговоров важно, но в условиях расцвета агрессии они всегда работают слабо. Нужно открыто говорить о милитаристском компоненте нашей обороны, который бы смог хотя бы заморозить «горячую фазу», которая сейчас на фронте. А это означает, что на каждую атаку должен даваться высокотехнологический ответ — так сдерживается агрессия на израильско-палестинской границе. И я убежден, что страны, которые выписывали нам гарантии, обязаны значительной частью ответственности взять их на себя сейчас. Не работает ни один экономический план, подобный «плану Маршалла», хотя Украина сейчас выполняет пан-европейскую миссию, защищая восточный фланг Европы от средневековой российской политики. В то же время от нас требуется четко артикулированная позиция — по экономической политике на оккупированных территориях, транзита электроэнергии, экспорта», — напомнил Ющенко.

По его словам, Минские соглашения — это российский способ избежать серьезного ответа на эскалацию войны за счет Украины. «Минские договоренности, по моему мнению, — явно российский план, за которым стоит значительная дипломатическая работа, в частности Германии, Франции. Это — способ избежать серьезного ответа на эскалацию за счет Украины. И отсутствие США в этом дипломатическом формате является удобным — для них это, как руки умыть, хорошая возможность не выполнять свои гарантии. Нет линейного ответа — белое или черное, но система компонентов подсказывает нам, что необходимо модернизировать все процессы урегулирования, увидеть, что конфликт гораздо глубже, чем кажется», — сказал Ющенко.

При этом Ющенко считает, что не допустил бы потери Крыма, если бы оставался в должности президента. «Я бы его (Крым) не сдал, это точно. Это не была проблема оружия и вооруженного конфликта. Это была проблема политического решения. Поэтому, когда сравнивают численность армии, количество «Градов» и танков, в том числе и в Крыму, то я думаю, что это не имеет никакого отношения к урегулированию тогдашней ситуации на полуострове… Нам нужно было защищать силой свои институты власти, прежде всего парламент, и не давать возможность распускать руки путинским молодчикам. Тем более, как сейчас известно из данных разведки, Путин на самом деле больше всего боялся создания организованного сопротивления для трех сотен «зеленых человечков» и тех групп, которые их работу обеспечивали», — подытожил Ющенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля 2014 года Совет национальной безопасности и обороны Украины объявил о начале проведения «Антитеррористической операции» в восточной части Украины. Решение было принято в ответ на появление в Донбассе вооруженных бронетехникой и стрелковым оружием групп ополчения. С начала военного конфликта Украина так и не получила от стран Запада существенной военной, финансовой и экономической помощи. При этом западные партнеры отказываются продавать Украине летальное вооружение.