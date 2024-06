Эксетер, Великобритания, 17 августа, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Британские специалисты пришли к выводу, что шансы человека дожить до 70-летнего возраста заметно выше, если один или оба его родителя также прожили не менее 70 лет. Результаты эксперимента, длившегося восемь лет, опубликовало издание Journal of the American College of Cardiology.

Кирилл Лемох. Родительская радость

Ученые из Эксетерского университета привлекли для участия в исследовании свыше 186 тыс. добровольцев в возрасте от 55 до 73 лет. Выяснилось, что если один или оба родителя человека дожили до 70 лет, вероятность того, что он также доживет до 70-летнего возраста, увеличивается на 17%.

В случае, если кто-либо один или оба из родителей достигли 100-летнего возраста, шанс их ребенка дожить до 70-летия возрастает на 68%.

Кроме того, у детей, чьи родители перешагнули 70-летний рубеж, на 7% снижается риск возникновения рака и на 20% — опасность заболеваний сердца и сосудов.