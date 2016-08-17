Рязань, 17 августа, 2016, 14:49 — ИА Регнум. Глава администрации Рязани Олег Булеков поручил подчиненным принять меры для предотвращения поджогов старых жилых домов, на месте которых застройщики хотят возвести многоэтажки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службу городской администрации, строительство на месте сгоревших домов должно быть запрещено.

Пул, Эгберт Ливенс ван дер. Пожар в деревне

«Эта работа преследует цель пресечь противоправные действия, а также выработать механизм, позволяющий создавать дополнительные зеленые зоны на территориях тех домов, которые ранее пострадали от поджогов», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM отмечает, что в последнее время в Рязани участились случаи поджога старых жилых домов. 16 августа глава региона Олег Ковалев поручил Олегу Булекову выяснить, какие строительные компании могут быть заинтересованы в каждом конкретном случае. Также он попросил главу УМВД по Рязанской области тщательно расследовать каждый случай.

«Если подтвердится, что причиной пожаров действительно является поджог, то за такие действия и конкретные люди, и фирмы должны нести ответственность. Эта тема болезненная для граждан — они теряют свое имущество. Если компании хотят строить, то надо идти к людям и выкупать жилье», — цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.