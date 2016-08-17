Симферополь, 17 августа, 2016, 15:48 — ИА Регнум. В Симферополе после проверки, выявившей множественные нарушения при строительстве Евпаторийского шоссе, подрядчиков обязали переделывать дорогу за собственный счет, сообщает 17 августа телеканал «Крым 24».

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«Евпаторийское шоссе вновь переделывают. Проверка выявила ряд нарушений, которые подрядные организации должны устранить за собственный счет», — говорится в новостном сюжете.

В частности, на дороге производится замена бордюрного камня, который оказался не того размера и не той марки. Помимо этого, была нарушена технология строительства, из-за которого на новой дороге обнаружилась небольшая колея.

«Когда на место выехали специалисты для проверки и взяли пробы, оказалось, что подрядчик уложил верхний слой асфальта толщиной 8 сантиметров, хотя по нормативам должно быть 4−5 см», — сообщил журналист «Крым 24».

Помимо прочего, на ряде участков шоссе сделан неправильный уклон полотна, из-за чего вода не стекает на обочину.

Евпаторийское шоссе — одна из главных транспортных городских магистралей, которая связывает крымскую столицу с аэропортом Симферополь. Работы на Евпаторийском шоссе должны быть завершены в конце августа — начале сентября. На участок шоссе в городе Симферополе в 2016 году было заложено 158,5 млн рублей бюджетных ассигнований.

На проблемном участке дороги работают шесть подрядчиков, которым уже доводилось несколько раз переделывать дорожное полотно по аналогичным причинам.

В начале августа глава Крыма Сергей Аксенов потребовал снять с должности директора «Крымавтодора» Игоря Шарипова и всех должностных лиц, ответственных за срыв сроков ремонта трассы. Аксенов потребовал предоставить правительству план действий по ликвидации некачественного ремонта на Евпаторийской трассе и назвать сроки его окончания.