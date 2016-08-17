Москва, 17 августа, 2016, 15:11 — ИА Регнум. Сегодня, 17 августа, после информации об отсрочке по приватизации «Башнефти» акции этой компании упали на почти на 13% и стали стоить 2729,5 рубля за акцию. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Сначала по состоянию на 10:01 мск, обыкновенные акции «Башнефти» подешевели на 9% до 2850 рублей за штуку. Привилегированные бумаги же потеряли 5,9%, упав в цене до 1850 рублей за акцию. По состоянию уже на 10:03, стоимость акций «Башнефти» снизилась уже на 12,85%, привилегированные бумаги потеряли еще 0,9% и стали стоить 1832,5 рубля за штуку.

Напомним, что после объявления о планах правительства продать госдолю «Башнефти» акции этой компании теряют в цене уже не первый раз. Так, 2 августа правительство РФ предварительно оценило стоимость госпакета акций «Башнефти» в 3 млрд долларов, после чего ценные бумаги компании на Московской бирже подешевели на 17,7%.

Трудности приватизации

С падением цен на нефть российская экономика столкнулась с значительными трудностями, и Москва решила начать приватизацию госактивов, в число которых и вошла «Башнефть». Так, президент Владимир Путин своим указом исключил «Башнефть» из списка стратегических предприятий, то есть разрешил продажу государственной доли компании. Россия в лице Росимущества имеет 50,08% акций «Башнефти», 25% плюс одна акция находятся в собственности Башкирии. Правительство решило продать 60,16% акций, то есть весь свой уставной капитал (50,08%). Консультантом по продажи госдоли нефтегазовой компании является «ВТБ Капитал». Он первоначально приглашал к участию в сделке восемь компаний. Среди которых, например, «Роснефть», «Лукойл», «Татнефтегаз» и другие.

Правда, позже правительство высказалось против приватизации «Башнефти» «Роснефтью». Соответствующую позицию вполне конкретно озвучивали вице-премьер Аркадий Дворкович и министры экономразвития и энергетики Алексей Улюкаев, Александр Новак и другие. Даже Владимир Путин дал неформальное поручение, чтобы «Роснефть» не принимала участия в торгах. Все они сходятся во мнении, что «Роснефть» как госкомпания не должна покупать госдолю «Башнефти.

Однако саму «Роснефть», видимо, ничего остановить не может, даже позиция президента. Глава компании, вопреки всем заявлениям чиновников, хочет бороться за госдолю «Башнефти». Глава компании Игорь Сечин ранее отмечал, что правительство не выдало компании директиву, которая бы запрещала участвовать в приватизации, то есть никаких формальных ограничителей для участия в торгах у «Роснефти» нет. Действительно, правительство не выдавало директиву «Роснефти», однако этот документ должны дать не самой компании, а дочернему предприятию Росимущества «Роснефтегазу», которое имеет 69,5% акций «Роснефти», говорил Улюкаев.

Другая существенная трудность, возникшая при намерении о приватизации «Башнефти», заключается в том, что недавно башкирские власти попросили сдвинуть сроки продажи госдоли «Башнефти». Ведь нефтегазовая компания приносит крупную сумму в бюджет региона, так как является самым крупным налогоплательщиком Башкирии. А 15 августа исполнительный директор «Татнефтегаза» Сергей Бахир предложил президенту, чтобы правительство продало не 50% акций, а 75% «Башнефти» одним пакетом. В тексте предложения, направленного на имя Владимира Путина, говорится, что за 25% акций «Башнефти», которые принадлежат Башкирии, компания «Татнефтегаз» готова заплатить 2 млрд долларов и вернуть этот пакет через десять лет. Однако за все 75% акций «Башнефти» может быть заплачено в общей сложности до 6 млрд рублей.

В связи с возникшими трудностями 16 августа российские власти решили отложить приватизацию «Башнефти». Премьер-министр России Дмитрий Медведев решил перенести продажу госдоли «Башнефть» на более поздний срок. Как подтвердила пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова, глава правительства, действительно, решил перенести приватизацию компании, а президент это одобрил.