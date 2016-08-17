Мурманск, 17 августа, 2016, 14:46 — ИА Регнум. В районе архипелага Шпицберген арестовано российское промысловое судно М-0239 «Мелькарт». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Баренцево-Беломорском территориальном управлении Росрыболовства.

Эдуард Мане. Морской пейзаж в Берк, Рыбацкие лодки и Рыбаки. 1873

«Судно мурманской компании арестовано береговой охраной Норвегии по обвинению в выбросе водных биоресурсов за борт при ведении промысла, — отметили в ведомстве. — Факт выброса был зафиксирован на видео самолётом береговой охраны Норвегии. Сейчас идёт разбирательство, решение о мерах в отношении мурманских рыбаков примет норвежская полиция».

Как подчеркнули в Управлении, если вина российских рыбаков будет доказана, им может грозить штраф, который будет наложен на капитана судна и судовладельца — компанию «Мурман Сифуд». Отметим, аналогичный случай с российским промысловым судном был зафиксирован в мае текущего года, рыбаки вели промысел в Норвежской экономической зоне.

Добавим, по информации ИА REGNUM, судно компании «Мурман СиФуд» уже было арестовано в 2012 году. Как и сейчас, норвежцы зафиксировали на видео, как с борта траулера сбрасывается рыба. Мурманские рыбаки тем временем свою вину не признали и объяснили, что выловленную рыбу никто не сбрасывал, скорее всего, несколько рыбин могли выпасть из трала в тот момент, когда его поднимали.