Смоленск, 17 августа, 2016, 14:43 — ИА Регнум. 39 млн рублей составляет общая задолженность по заработной плате в Смоленской области по данным на 10 августа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 августа сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на данные Государственной инспекции труда, прокуратуры и органов статистики.

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При этом за месяц с небольшим сумма долга выросла более чем на 10 млн рублей. По данным Смоленскстата, общая сумма долга смоленских работодателей перед работниками на 1 июля составляла 27,4 млн рублей, из этой суммы 1,2 млн рублей составлял долг еще за прошлый год, а более 9 млн рублей — просроченная задолженность за 2015 год. Почти треть долга образовалась за июнь.

Всего задолженность по зарплате зафиксирована на восьми предприятиях региона. В то же время, отметили в пресс-службе обладминистрации, речь идет не о градообразующих и системообразующих предприятиях области, а о компаниях, давно находящихся в кризисном или даже предбанкротном состоянии.

Сегодня количество жителей региона, которые не получают вовремя заработанные деньги, превысило 800 человек. Как отмечалось 16 августа на заседании межведомственной комиссии по предупреждению возникновения на территории области задолженности по заработной плате перед работниками, ситуация с долгами по зарплате постоянно находится под контролем властей.

Администрацией региона разработан детальный план погашения и ликвидации задолженности по выплате заработной платы в Смоленской области на 2016 год. С целью оперативного выявления задолженности по заработной плате организована работа «горячей линии».

Тем временем, согласно опубликованным в августе данным Смоленскстата о состоянии рынка труда, за первое полугодие текущего года работу потеряли более 24 тыс. человек: 10 тыс. 784 — в первом квартале, 13 тыс. 467 — во втором. Принято на работу, соответственно, 9 тыс. 555 человек и 10 тыс. 938 человек. Еще более 16 тыс. человек во втором квартале этого года в регионе были отправлены в отпуска без содержания.