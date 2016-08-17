Екатеринбург, 17 августа, 2016, 14:43 — ИА Регнум. В Свердловской области власти обещают перевести всех школьников на обучение в одну смену. Но сделать это планируется лишь к 2025 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заболотский Николай. За учебой. 1951

В региональном министерстве образования отмечают, что в сравнении с 2015 годом количество учащихся первых классов возросло. 1 сентября 2016 года 55 тыс. детей впервые переступят школьный порог. Всего же в 2016—2017 учебном году в школах будут обучаться около 450 тыс. детей и подростков.

При всём этом актуальной остаётся проблема нехватки мест. Обучение в две смены не является редкостью для школ региона. В свою очередь, власти заявляют о готовности перевести всех учеников на обучение в одну смену. Вначале такого счастья удостоятся учащиеся начальных и выпускных классов, а затем, к 2025 году, в одну смену будут обучаться все школьники.

Отметим, вчера, 16 августа, в Екатеринбурге была открыта новая школа. Вернее, лишь первая очередь школы в жилом районе Академический (Екатеринбург). Новое здание сможет принять около 1000 обучающихся, а первых классов здесь будет сразу 10. Вторая очередь школы будет поменьше, сможет принять лишь 875 детей. Приступить к строительству власти обещают уже в этом году.