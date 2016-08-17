Рыбинск, Ярославская область, 17 августа, 2016, 14:37 — ИА Регнум. В ходе интернет-голосования за звание символа Рыбинска Ярославской области лидирует пряник. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации второго по величине города Ярославской области.

Опрос проводится с середины июля до 15 сентября 2016 года. Голосование идет на сайте администрации города, анкеты предлагают заполнить и туристам. Цель — выбор туристического бренда.

«Уже проголосовало свыше 600 человек, среди которых и жители города и туристы. Более 250 высказались за пряник», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Рыбинска, которая и организовала конкурс.

За звание бренда также борются еще 36 символов. На втором месте монумент «Мать-Волга», и только за ним Спасо-Преображенский собор, который на сегодняшний день можно считать визитной карточкой верхневолжского города. Также люди называют такие объекты как пожарная каланча, водохранилище, музей-заповедник, авиадвигатель, мост через Волгу, шлюз, музей «Рыбинские рыбы», стерлядь, фестиваль «НаШествие Дедов Морозов» и другое.Откуда взялся «рыбинский пряник», однозначного ответа у городских властей нет. Известно, что это один из символов Тулы, до сих пор каких-то устоявшихся ассоциаций с Рыбинском не имевший.

«Идет интернет-голосование, мы предполагаем, что какая-то кондитерская фирма продвигает свой продукт. Скорее всего, мы выберем несколько символов по итогам голосования. Архитектурный, туристический, торговый и так далее», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM один из организаторов конкурса — директор муниципального Информационно-технического центра Сергей Трофимов.