Москва, 17 августа, 2016, 14:35 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ безымянному острову, расположенному в Охотском море и входящему в состав Большой Курильской гряды, присваивается наименование «остров Пескова», сообщается на сайте правительства РФ.

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Предложение внесено Минэкономразвития России в соответствии с Федеральным законом от 18 декабря 1997 года №152-ФЗ «О наименованиях географических объектов». Инициатива присвоения этого наименования принадлежит издательскому дому «Комсомольская правда».

Писатель, журналист, телеведущий Василий Михайлович Песков неоднократно бывал на Курильских островах как путешественник и в ходе научных экспедиций. В 1967 году им был написан очерк «Курильские острова».