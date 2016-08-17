Москва, 17 августа, 2016, 14:41 — ИА Регнум. Студентка Первого МГМУ им. И. Сеченова Патимат Гаджиева, обвиняемая в оправдании терроризма и экстремизма, частично признала вину в суде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Московского окружного военного суда. Ранее она опубликовала на своей странице в соцсети изображение с символикой террористической группы.

George Hodan Суд

«Признаю вину частично, только в том, что разместила информацию. Я разместила материал, но цель у меня была другая», — заявила обвиняемая в суде.

По словам прокурора, скрываясь под псевдонимом, Гаджиева разместила в открытом доступе информацию, которая содержит открытую поддержку запрещенной в России террористической организации ИГ («Исламское государство») и по сути является оправданием терроризма.

Напомним, указанная запись появилась на странице студентки «Вконтакте» в октябре 2015 года. В настоящий момент материал удален. Если вина Гаджиевой будет доказана, ей грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время она находится под арестом.