Анкара, 17 августа, 2016, 14:33 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Компенсация

Законодатели Турции внесли 17 августа в парламент страны законопроект о примирительном соглашении с Израилем, в рамках которого Тель-Авив выплатит Анкаре $20 млн в течение 25 суток в обмен на отказ Турции от претензий к Израилю, сообщает Reuters.

Средства являются компенсацией Турции Израиля за гибель десяти турецких граждан, которые пытались прорвать морскую блокаду сектора Газа в мае в 2010 года. Израиль уже принес извинение за этот инцидент. Обе страны вскоре должны назначить послов, в то время как Турция должна принять законопроект, освобождающий от ответственности военнослужащих Израиля.

Напомним, инцидент с конвоем судов с гуманитарной помощью произошел в мае 2010 года. Турецкие суда попытались прорвать блокаду сектора Газа, и 31 мая израильский спецназ атаковал судно «Мави Мармара». Тогда погибли десять граждан Турции.

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