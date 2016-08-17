Ставрополь, 17 августа, 2016, 14:27 — ИА Регнум.



pixel2013 Маковая коробочка

В Ставропольском крае осуждена банда наркоторговцев, промышлявшая распространением маковой соломки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ФСБ.

Глава банды Александр Униковский закупал крупные партии наркотика и раздавал их членам банды для распространения.

16 августа 2016 года Советским районным судом Ставропольского края вся банда была осуждена. Ее глава получил 21 год исправительной колонии строгого режима. Остальные наркодилеры приговорены к срокам от 9 до 19 лет строгого режима.

Напомним, в начале августа в Ставрополе был раскрыт крупный наркотрафик героина. Мужчина приобретал крупные партии наркотика, расфасовывал их на розничные дозы и прятал в тайники. Всего при нем найдено порядка 1 кг наркотика.

Ранее в Пятигорске были осуждены еще трое сбытчиков героина к срокам от 8,5 до 10 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 150 тыс. рублей. В прошлом году в Ставрополе была осуждена группировка, распространявшая синтетические наркотики «спайс» на территории Кавказских Минеральных Вод.