Ярославль, 17 августа, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Региональная программа Национальной театральной премии «Золотая маска» в 2016 году пройдет в Ростове Великом Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Ростова.

Право принимать главное театральное событие года Ростову выпало в связи с его победой в 1 Всероссийском конкурсе как «Культурной столице малых городов России» в номинации с населением до 50 тыс человек. Конкурс проводил Фонд Елены и Геннадия Тимченко. Тимченко считается одним из богатейших людей России.

«На сцене театра Ростова Великого будут показаны 2 спектакля одного из ведущих московских театральных коллективов — Российского академического Молодежного театра — «Мой внук Вениамин» и «Как кот гулял, где ему вздумается», а также пройдет образовательный семинар для работников культурных учреждений», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Ростова.

Премия «Золотая Маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России и вручается спектаклям всех жанров театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта и мюзикл, театр кукол.

Особое внимание «Золотая Маска» уделяет гастрольной деятельности, с 2000 года организуя программу «Лучшие спектакли в городах России и странах Балтии».

«При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации и на основании конкурса, проведенного Национальным благотворительным фондом», — пояснили в администрации Ростова Великого.